В Россию вернулся проверенный временем бюджетник Kia

Еще недавно этот автомобиль продавался в России огромными тиражами, но теперь на «первичке» он в дефиците. А жаль, ведь это проверенный временем седан, который зарекомендовал себя как отличная «рабочая лошадка». На днях он вернулся в Россию после небольшого перерыва по новой цене.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в РФ стал вновь доступен седан Kia Rio. Новыми 4-дверками начали торговать несколько «серых» автосалонов, которые ввозят их по альтернативным схемам поставок. Автомобили предлагают в Москве, Саратове и Челябинске.

Все они обладают одинаковым оснащением, включающим в себя выносливый 1,6-литровый бензиновый атмосферный мотор, который объединен с крепкой 6-диапазонной автоматической трансмиссией.

Rio известен в России тем, что долгое время использовался в таксопарках страны, где без внимательного обслуживания был способен проезжать под полумиллиона километров.

С учетом того, что «Рио» вернулся на российский рынок уже в новых реалиях, цены на него соответствуют нынешним обстоятельствам. Ни о каких суммах в пределах 1 – 1,3 миллиона рублей речи не идет.

Стоимость оригинальных Rio, ввозимых по параллельному импорту, теперь составляет минимум 2,5 миллиона рублей. Это лишь немногим дороже (примерно на 80 тысяч рублей), чем сейчас стоят его малочисленные аналоги под названием Solaris KRS, выпущенные из остатков машинокомплектов Kia на заводе в Санкт-Петербурге.