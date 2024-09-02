В Россию привезли автомобиль, часть названия которого вызывает у японцев трепет

Седан Toyota Crown малоизвестен за пределами Японии, но внутри «Страны восходящего солнца» машина пользуется особой любовью еще с начала 90-х. В те времена «Крауны» продавались сотнями тысяч штук в год, но в последнее время спрос на них стал падать.

Перезагрузить эту модель в Toyota решили кроссовером, который на этот раз разработали для Китая. Машину наделили знаменитым названием Crown, дополнив его приставкой Kluger. В качестве основы для нее использовали популярный глобальный «паркетник» Highlander. А недавно такой автомобиль стал доступен и для российских покупателей.

Daily-Motor.Ru узнал о том, что один крупный «серый» автосалон, специализацией которого является параллельный импорт, привез в РФ партию кроссоверов Toyota Crown Kluger. Новые машины без какого-либо пробега сейчас предлагаются покупателям в Москве.

Это гибридные вседорожники, силовая установка которых основана на 2,5-литровом «атмосфернике». Связку 4-цилиндровому двигателю составляет электрический мотор и АКПП. Суммарная отдача этого тандема достигает отметки в 249 лошадиных сил, а привод может быть только полным.

Цены на Toyota Crown Kluger 2024 года выпуска в России начинаются от 4 миллионов 735 тысяч 500 рублей и доходят до 5 миллионов 817 тысяч 900 рублей в зависимости от выбранной комплектации.