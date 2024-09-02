Альтернативный Toyota Hilux превратили в удобный автодом 

В конце прошлого года Toyota показала в Таиланде новую версию своего пикапа Hilux, который получил к названию приставку Champ. Бюджетник был построен на собственной платформе и представлял собой удешевленный модульный утилитарник, который в перспективе может стать практически любым коммерческим автомобилем. Недавно список, во что можно превратить Hilux Champ пополнился автодомом. Автором этого проекта стала сторонняя фирма Carryboy.

Автодом Toyota Hilux Champ использует вариант с кабиной и шасси в качестве базы. При этом жилое пространство в виде композитного короба располагается сзади.

Модуль имеет размеры около пяти метров в длину, два метра в ширину и менее трех метров в высоту, чтобы соответствовать законам Таиланда в отношении таких транспортных средств.

К внешним особенностям машины относятся расширенные наружные зеркала, крыша с видом на небо и даже система электротентов. Но раз речь идет о передвижном доме, то его покупатель получает еще больше.

Выдвижные окна пропускают ветерок в каюту, в то время как лестница может поднять несколько человек на крышу/смотровую площадку. В дом на колесах также встроена выдвижная плита и раковина. А еще в комплект поставки входит баллон с пропаном и большой 120-литровый бак для подачи пресной воды.

Пространство внутри сложно назвать особняком, но места более чем достаточно. При нормальной эксплуатации задняя секция служит гостиной и столовой, а когда приходит время ложиться спать диваны можно превратить в кровати.

Мотив интерьера автодома будет зависеть от предпочтений заказчика. При этом на выбор предлагается два варианта: двухцветное светлое или темное дерево. Как всегда бывает в подобных кемперах, в их жилых помещениях предусмотрены полки и места для хранения, а также ванная комната с душем и подогреваемой водой.

За базовый вариант автодома Toyota Hilux Champ, оснащенный 2,4-литровым дизельным мотором и АКПП, в Таиланде будут просить 1 миллион 997 тысяч бат или 5 миллионов 250 тысяч рублей по сегодняшнему валютному курсу.