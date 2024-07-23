В Россию начали ввозить самый долговечный кроссовер в мире

На российском автомобильном рынке случилось очередное пополнение. Бизнес, который работает благодаря легализации параллельного импорта, привез к нам кроссовер, считающийся самым безотказным на планете.

Как выяснила редакция Daily-Motor.Ru, в РФ приехала партия «паркетников» Toyota RAV4, но не простых, а гибридных. Именно такие машины в весеннем исследовании британского портала «WhatCar» были названы самыми долговечными кроссоверами на планете в 2024 году.

Рейтинг надежности RAV4 Hybrid составил образцовые 98,7 процентов из 100, а технические проблемы, которые происходили с этими машинами, включали в себя лишь неисправности аккумулятора (в 2% случаев), а также электрики двигателя и информационно-развлекательной системы (всего у 1% владельцев).

До нашего рынка добрались машины, оснащенные 2,5-литровым атмосферником, который и без того считается почти безотказным. Но в случае с RAV4 Hybrid он работает не один, а в связке с электромотором, в совокупности выдавая 222 л.с. Ассистирует этому тандему 8-диапазонная АКПП и система полного привода.

Цены на гибридные «РАВ4» в России начинаются от 3 миллионов 700 тысяч рублей и способны доходить до отметки в 4 миллиона 899 тысяч рублей.