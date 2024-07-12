В Россию привезли самый выносливый кроссовер Lexus

Когда дело доходило до создания линейки кроссоверов и внедорожников, Lexus не жалел ни сил, ни средств, чтобы не только соответствовать стандартам головной марки Toyota, но и превосходить ее во многих отношениях. И у компании это получилось, а сам бренд стал синонимом выносливой роскоши.

На днях в Россию приехала свежая партия кроссовера Lexus, который не только считается одним из самых популярных автомобилей в линейке этого автопроизводителя, но и наиболее надежным SUV в гамме марки.

Как выяснила редакция Daily-Motor.Ru, на российском рынке стартовали продажи параллельно импортированных «паркетников» Lexus RX. Машины, прибывшие на площадки к «серым» дилерам, были выпущены этой весной. Все они обладают околонулевым пробегом и включают в себя совершенно разное оснащение.

Машины предлагают как в бензиновых, так и гибридных вариантах мощностью от 238 до 371 лошадиной силы. Привод можно выбрать как передний, так и полный, а в качестве трансмиссии стоит рассчитывать только на 8-диапазонный «автомат».

На днях авторитетный портал «Top Speed» составил список самых безотказных кроссоверов и внедорожников Lexus в 2024 году. И лучшим среди них оказался как раз «паркетник» RX. Машина удостоилась максимальной оценки в 9,3-балла из 10, опередив модели LX, GX, TX и RZ соответственно.

Расплатой за невероятную надежность в случае с новым Lexus RX можно назвать лишь его стоимость. За параллельно импортированные машины из последней партии в России просят от 9 миллионов 990 тысяч до 13 миллионов 290 тысяч рублей.