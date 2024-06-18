Автосалоны начали торговать в России новыми минивэнами Toyota Alphard

Модель Alphard в линейке минивэнов Toyota носит особый статус. Такие машины любят как сами японцы, так и предпочитают покупатели за пределами «страны восходящего солнца». В России «Альфарды» были недоступны с 2022 года, но недавно до нас все же смогла доехать небольшая партия таких автомобилей.

По информации Daily-Motor.Ru, «серые» автосалоны начали торговать в РФ минивэнами Toyota Alphard 2024 года выпуска. Все они прибыли через порт во Владивостоке и обладают минимальным «перегоночным» пробегом от 50 до 5 тысяч км. В качестве страны их ввоза указана Южная Корея.

Речь идет не о том Alphard, который продавался в России до ухода Toyota с нашего рынка, а уже об обновленной модели. Ее премьера состоялась в 2023 году.

Такие автомобили получили усиленный кузов, а также перестроенное шасси. Кроме того, им слегка перелицевали интерьеры, добавив в оснащение уже со стартовой версии цифровые приборные панели.

Все комплектации Alphard обладают 7-местным салоном. Второй ряд в машинах реализован путем установки в них так называемых «капитанских» (раздельных) кресел.

В их оснащение входят электропривод, подогрев, вентиляция и подставки для ног, а управление сиденьями осуществляется через сенсорные панели, интегрированные в подлокотники.

В Россию приехали «Альфарды», оснащенные как базовым 2,5-литровым ДВС, так и гибридной силовой установкой на основе этого же мотора. Мощность агрегатов составляет 182 и 190 лошадиных сил соответственно, а привод во всех случаях только полный.

Что касается прайс-листов, то они на новые Alphard выглядят отнюдь не демократично. Самый бюджетный вариант этой модели оценен у нас в 7 миллионов 258 тысяч рублей, тогда как наиболее дорогой минивэн стоит 15 миллионов 200 тысяч рублей.