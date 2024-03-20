Ford начал продавать полицейский внедорожник Ranger по всему миру

Когда дело доходит до полицейских машин, Ford является одним из самых крупных поставщиков такой техники. Стражи порядка США неизменно используют автомобили этого производителя. Но купить такие машины могут не только американские полицейские, но и блюстители порядка многих стран мира.

В официальном конфигураторе Ford появился внедорожник Ranger, обладающий несколькими доработками по сравнению с гражданской версией этой модели.

Список дополнительного оборудования полицейских Ranger включает в себя стальной бампер со встроенной лебедкой, ступеньки на порогах, лифт подвески, а также светодиодную световую панель, сирену громкой связи, GPS-трекер, огнетушитель и держатели для канистр с топливом.

Никаких причудливых легкосплавных колесных дисков или хромированных деталей, которые легко поцарапать. Вместо этого Ranger для полиции ездит на стальных колесах, а накладки на зеркалах и дверные ручки выполнены в черном цвете.

Но самые важные изменения не видны со стороны. Чтобы справиться с суровыми условиями эксплуатации, через которые проходят такие автомобили, их подвеска была усилена и теперь способна выдерживать дополнительные нагрузки, преодолевать неровности дороги и сохранять внедорожные способности.

Тормоза также стали больше по сравнению со стандартной версией, а система охлаждения и генератор переменного тока были модернизированы до более мощных агрегатов.

Никаких упоминаний о том, какой двигатель использует Ford Ranger Police Package нет. Но, скорее всего, у заказчика будет выбор между 2-литровым турбодизелем EcoBlue и версией этого же мотора с двойным турбонаддувом.

Сколько стоит такая машина, информации нет, так как обычный покупатель не сможет купить ее даже если сильно захочет. Окончательная стоимость внедорожника обговаривается с заказчиком, но им должно быть исключительно профильное ведомство.