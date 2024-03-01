В Россию начали ввозить лучший большой кроссовер в мире

Сегмент больших кроссоверов хоть и не такой популярный, как класс компактных «паркетников, но по-прежнему пользуется спросом как в России, так и за ее пределами. Особняком в этой категории стоит один автомобиль Honda, который недавно начали ввозить в Россию по параллельному импорту.

Редакция Daily-Motor.Ru связалась с несколькими дилерами, специализирующимися на «Хондах», выяснив, что накануне в РФ прибыла партия больших кроссоверов Honda Pilot.

Это трёхрядные вседорожники, выпущенные в начале 2024 года. Машины оснащены 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 285 лошадиных сил, ассистирует которому автоматическая коробка передач и система полного привода.

Особенностью конкретно этой модели Honda является тот факт, что ее считают лучшим большим кроссовером в мире.

Авторитетный журнал Autoblog ставит «Пилот» на первое место в сегменте крупных SUV, похвалив его за «исключительное пространство для хранения вещей и багажа», а также «уникальный функционал второго ряда, приятную езду и усовершенствованный полный привод».

Авторы рейтинга утверждают, что по совокупности качеств Honda Pilot опережает такие модели в своем классе как: Hyundai Palisade, Kia Telluride и Toyota Grand Highlander.

Что касается порядка цен, то за новые Honda Pilot у нас сейчас просят от 5 миллионов 590 тысяч рублей.