Раскрыты самые долговечные автомобильные шины (список)

Шины – единственный компонент автомобиля, который находится в постоянном контакте с дорожным полотном. Покрышки отвечают за достижение максимального сцепления с любым типом покрытия, поэтому играют фундаментальную роль с точки зрения безопасности, а также в зависимости от своего состава и характеристик могут положительно или отрицательно влиять на расход топлива машины.

Поддержание автомобильных покрышек в хорошем состоянии является залогом безопасности. Согласно российским законам, минимально допустимая глубина протектора летней резины составляет 1,6 мм. Все, что ниже – небезопасно, а также технически не позволит пройти техосмотр.

Накануне эксперты испанской организации потребителей и пользователей (OCU) опубликовали результаты исследования, в котором попытались выяснить, какие марки автомобильных шин являются самыми долговечными и способными проехать больше всего километров до того, как глубина их протектора достигнет цифры ниже разрешенного законного минимума (1,6 мм).

В итоге был сформирован список из 20 производителей, ранжированных в зависимости от среднего километража, за который их шины превращаются из полностью новых в непригодные для легального использования. Вот как он выглядит:

Самые долговечные автомобильные шины по версии OCU

1 место: Yokohama (44 тысячи 634 километра);

2 место: Michelin (44 тысячи 187 километров);

3 место: Vredestein (42 тысячи 973 километра);

4 место: Toyo (42 тысячи 406 километров);

5 место: Continental (41 тысяча 943 километра);

6 место: Uniroyal (41 тысяча 902 километра);

7 место: Dunlop (41 тысяча 139 километров);

8 место: Bridgestone (40 тысяч 693 километров);

9 место: Goodyear (40 тысяч 271 километр);

10 место: Hankook (39 тысяч 649 километров);

11 место: Pirelli (39 тысяч 312 километров);

12 место: Kleber (37 тысяч 737 километров);

13 место: Fulda (37 тысяч 650 километров);

14 место: BFGoodrich (37 тысяч 568 километров);

15 место: Nankang (37 тысяч 50 километров);

16 место: Firestone (36 тысяч 599 километров);

17 место: Nokian (34 тысячи 141 километр);

18 место: Kumho (34 тысячи 1 километр);

19 место: Barum (30 тысяч 149 километров);

20 место: Mabor (29 тысяч 408 километров).