Стало известно, какой машине достался самый дорогой автомобильный номер в мире

В апреле прошлого года в Дубае состоялся интересный аукцион, на котором номерной знак достиг ошеломляющей цены в 55 миллионов дирхамов, или примерно 15 миллионов долларов (около 14 миллиардов рублей), войдя в историю как самый дорогой номерной знак из когда-либо проданных.

Теперь, спустя почти год с момента этого знаменательного собатия, престижный номер нашел свое место, украсив Rolls-Royce Cullinan, который претерпел полную трансформацию от авторитетного тюнинг-ателье Mansory.

Машиной оказался изготовленный на заказ SUV, получивший название «Linea D’Oro» и обладающих двухцветной окраской.

Передняя часть роскошного внедорожника облачена в бирюзовый оттенок, который проходит через капот, крылья и передние двери. Прикосновение Mansory заметно даже в карбоновых деталях, украшенных золотыми акцентами, включая изготовленный диффузор и спойлер.

Чтобы еще больше усилить свое очарование, Rolls-Royce оснастили черными колесами, а также тонированными стеклами, обеспечивающими максимальную конфиденциальность для пассажиров. Венчает экстерьерную картину штрих в виде полупрозрачной эмблемы Spirit of Ecstasy спереди, украшенный нежным бирюзовым оттенком.

Внутри машины тема роскоши продолжается с бесчисленными улучшениями, реализованными по индивидуальному заказу: бирюзовая кожа покрывает сиденья, дверные карты, рулевое колесо и большую часть передней панели, создавая гармоничное сочетание элегантности и экстравагантности.

Дополняют ее детали из углеволокна и тщательно подчеркнутые золотистые элементы.

Кто является владельцем автомобиля с самым дорогим номерным знаком в мире – не уточняется.