Японцы раскрыли три маленьких автомобиля с лучшими ездовыми повадками

Когда речь заходит о хороших машинах люди склонны представлять себе исключительно большие автомобили. Но под эту характеристику сегодня могут подходить и некоторые качественно сделанные компакт-кары.

Японские эксперты с портала «BestCarWeb» раскрыли три компактных автомобиля, которые могут похвастать выдающимися ездовыми характеристиками. Разумеется, все они созданы в «Стране восходящего солнца».

Honda Fit

Японские эксперты хвалят эту модель «Хонды» как за приятную посадку для водителя и пассажиров, так и за мягкую и обнадёживающую управляемость, а также комфорт при езде.

По их словам, подвеска хэтчбека, несмотря на свою энергоемкость и относительно большие крены, обеспечивает отличное сцепление шин с дорожным полотном и точную реакцию на повороты рулем.

Toyota Yaris

5-дверка, названная журналистами из «страны восходящего солнца», одной из лучших с точки зрения баланса легкого кузова и правильного размера колесной базы.

Благодаря широкому потенциалу платформы TNGA-B «Ярис» демонстрирует уверенную и даже в какой-то степени спортивную управляемость не в ущерб комфорту пассажиров.

Nissan Note Aura

Кто сказал, что гибриды сложно сделать комфортными и при этом хорошо управляемыми? Note Aura доказывает что это заблуждение. Японцы обласкивают подвеску этого хэтчбека самыми приятными выражениями, а также хвалят машину за отличную маневренность.