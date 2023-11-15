Раскрыты 5 автомобилей Fiat, которые почти не ломаются в первые 100 тысяч км

Несмотря на мнение многих о том, что автомобили Fiat ужасны с точки зрения надежности, в линейке этого итальянского автопроизводителя есть модели, которые способны продемонстрировать, что это не совсем так.
Немецкая организация «DEKRA» провела собственное исследование, в ходе которого определила пять «Фиатов», выделяющихся на фоне остальных беспроблемной эксплуатацией на протяжении первых ста тысяч километров пробега.
Fiat Bravo
Компактный автомобиль с дифференциальной конструкцией, который несмотря на свою неплохую надежность не добился выдающихся коммерческих результатов.
Несмотря на то, что эта машина ничем не лучше конкурентов в своем сегменте, она является самой крепкой в линейке Fiat, поскольку имеет всего 17,5% шансов пострадать от серьезной поломки в первые 100 тысяч км.
Эксперты советуют владельцам «Браво» следить за состоянием их подвесок, тормозных дисков и утечками масел.
Fiat 500
Хэтчбек, который завоевал сердца своих немногочисленных покупателей в большинстве своем не характеристиками или удобством, а привлекательным ретро-дизайном.
Вероятность того, что «пятисотый» серьезно выйдет из строя в первые 100 тысяч км равна 17,8%, что на 0,4% лучше, чем обстоят дела в среднем по сегменту. Главное остерегаться неисправностей с подвеской, системой освещения, а также появления ржавчины в самых неожиданных местах.
Fiat Сroma
Один из тех универсальных седанов, которых сейчас на рынке почти не осталось (их поглотили кроссоверы). А те немногие, что все еще продаются, принадлежат премиальным брендам, таким как Mercedes, Audi и BMW.
Гибрид между минивэном и седаном Fiat обладал вместительным, просторным и, главным образом, удобным салоном.
Кроме того, он был более-менее нормален с точки зрения надежности (по крайней мере по сравнению с другими «Фиатами»).
Шанс на то, что машине потребуется капитальный ремонт в первые 100 тысяч километров на одометре составлял 18,4%. Показатель неплохой, но и не идеальный, отстающий от среднего по сегменту на 7,1%.
Fiat Grande Punto
Также известный как Punto EVO хоть и был нередким гостем автосервисов, но для серьезного ремонта в первые 100.000 км заезжал туда только в 19,5% случаев. Этот показатель расположил его на четвертом месте по надёжности среди моделей Fiat в этом рейтинге.
Fiat Panda
Замкнул пятерку самых крепких «Фиатов» по версии немецкой «DEKRA» автомобиль, способный удивить своими внедорожными возможностями, реализованными за счет низкого веса и системы полного привода.
Более того, он был не так плох, как большая часть Fiat, обладая вероятностью попасть на серьезный ремонт в первые 100 тысяч км всего в 22,9% случаев.
Наиболее частые проблемы с «Пандами», по словам немецких экспертов, связаны с появлением ржавчины на выхлопных трубах, а также поломками подвески и утечками масел.