Раскрыты 5 автомобилей Fiat, которые почти не ломаются в первые 100 тысяч км

Несмотря на мнение многих о том, что автомобили Fiat ужасны с точки зрения надежности, в линейке этого итальянского автопроизводителя есть модели, которые способны продемонстрировать, что это не совсем так.

Немецкая организация «DEKRA» провела собственное исследование, в ходе которого определила пять «Фиатов», выделяющихся на фоне остальных беспроблемной эксплуатацией на протяжении первых ста тысяч километров пробега.

Fiat Bravo

Компактный автомобиль с дифференциальной конструкцией, который несмотря на свою неплохую надежность не добился выдающихся коммерческих результатов.

Несмотря на то, что эта машина ничем не лучше конкурентов в своем сегменте, она является самой крепкой в линейке Fiat, поскольку имеет всего 17,5% шансов пострадать от серьезной поломки в первые 100 тысяч км.

Эксперты советуют владельцам «Браво» следить за состоянием их подвесок, тормозных дисков и утечками масел.

Fiat 500

Хэтчбек, который завоевал сердца своих немногочисленных покупателей в большинстве своем не характеристиками или удобством, а привлекательным ретро-дизайном.

Вероятность того, что «пятисотый» серьезно выйдет из строя в первые 100 тысяч км равна 17,8%, что на 0,4% лучше, чем обстоят дела в среднем по сегменту. Главное остерегаться неисправностей с подвеской, системой освещения, а также появления ржавчины в самых неожиданных местах.

Fiat Сroma

Один из тех универсальных седанов, которых сейчас на рынке почти не осталось (их поглотили кроссоверы). А те немногие, что все еще продаются, принадлежат премиальным брендам, таким как Mercedes, Audi и BMW.

Гибрид между минивэном и седаном Fiat обладал вместительным, просторным и, главным образом, удобным салоном.

Кроме того, он был более-менее нормален с точки зрения надежности (по крайней мере по сравнению с другими «Фиатами»).

Шанс на то, что машине потребуется капитальный ремонт в первые 100 тысяч километров на одометре составлял 18,4%. Показатель неплохой, но и не идеальный, отстающий от среднего по сегменту на 7,1%.

Fiat Grande Punto

Также известный как Punto EVO хоть и был нередким гостем автосервисов, но для серьезного ремонта в первые 100.000 км заезжал туда только в 19,5% случаев. Этот показатель расположил его на четвертом месте по надёжности среди моделей Fiat в этом рейтинге.

Fiat Panda

Замкнул пятерку самых крепких «Фиатов» по версии немецкой «DEKRA» автомобиль, способный удивить своими внедорожными возможностями, реализованными за счет низкого веса и системы полного привода.

Более того, он был не так плох, как большая часть Fiat, обладая вероятностью попасть на серьезный ремонт в первые 100 тысяч км всего в 22,9% случаев.

Наиболее частые проблемы с «Пандами», по словам немецких экспертов, связаны с появлением ржавчины на выхлопных трубах, а также поломками подвески и утечками масел.