Владелец детейлинг-студии показал самый грязный автомобиль в его портфолио (много фото)

Некоторые автовладельцы считают автомобили лишь средством передвижения из точки «А» в точку «Б», поэтому относятся к чистоте внутри них соответствующим образом. Но порой это переходит все грани. Об одном из таких случаев поведал владелец детейлинг-студии в Великобритании «Premier Shine Detailing», в которую на приведение в порядок салона приехал седан Volkswagen.

На фотографиях, сделанных специалистом, принимавшем машину, открылась картина, которая шокировала даже опытных сотрудников сервиса.

По словам владельца бизнеса, за 11 лет, что он руководит собственной компанией он повидал немало грязных автомобилей, но ни один из них не был похож на VW, приехавший на уборку в конце октября.

Внутреннее убранство машины было настольно загрязнено, что казалось она только выбралась из болота.

Повсюду внутри была грязь вперемешку с сеном, которая покрывала «колодцы» приборной панели таким слоем, что сквозь нее ничего не было видно, а также коврики машины и ковролин, въевшись в последний до основания.

Кроме того, автомобиль был завален мусором, включая обертки от конфет, бутылки от лекарств, а также шприцы и различные квитанции.

Приехавший на уборку владелец VW объяснил ужасное состояние внутренней части машины тем, что она долгое время использовалась в качестве рабочего автомобиля.

Для того, чтобы привести автомобиль в порядок, сотрудникам понадобилось семь часов безостановочной работы и очень много литров всевозможных очистителей. Но результат того стоил и VW вернулся почти к тому состоянию, в котором когда-то сошел с конвейера. Оценить его можно на фотографиях ниже.