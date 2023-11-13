Назван самый надежный среднеразмерный кроссовер – это не Toyota

Слово Toyota – синоним надежности. Автомобили этой компании всегда располагаются в списке лидеров, когда речь заходит о беспроблемной эксплуатации. Не исключением здесь является и популярный сегмент SUV.

Но, как бы это не было странно, самым надежным среднеразмерным кроссовером в 2023 году является совсем не автомобиль «Тойоты», а машина другого японского бренда.

Согласно исследованию, проведенному агентством «J.D.Power», наиболее крепким среднеразмерным «паркетником» в мире оказался Nissan Murano.

Авторитетные аналитики присвоили «Мурано» оценку качества и надежности в 89 баллов из 100, то есть 89%. И хотя этот показатель не идеален, он оказался выше, чем в случае с другими автомобилями своего сегмента, включая Toyota Highlander.

Сегодня Nissan Murano продаются и на российском рынке, но попадают к нам уже не официально, как было раньше, а по параллельному импорту. Японские «паркетники» ввозят из нескольких стран, включая Объединенные Арабские Эмираты и Китай.

Кроссоверы оснащаются 3,5-литровым бензиновым мотором, выдающим 249 лошадиных сил, ассистирует которому бесступенчатый вариатор, а также передний или полный привод. Но стоят такие автомобили недешево.

Минимальный ценник на новый Murano 2023 года выпуска в России составляет 4 миллиона рублей.