Японцы раскрыли список из 10 автомобилей, один из которых станет лучшим в 2023 году

«Автомобиль года в Японии» – одна из самых престижных наград в «Стране восходящего солнца». Ежегодно лучшие машины в каждой из номинаций определяются пулом из 39 местных авторитетных автомобильных СМИ.

В этом году выбирать победителей этой премии предстоит 60 членам отборочной комиссии, которые уже вычленили из общего списка из 34 машин 10 финалистов.

В десятку вошли как модели местных автомобильных компаний (их, к слову, оказалось большинство), так и продукция зарубежных автопроизводителей, которые имеют в Японии собственный офис либо даже производство.

Финалисты премии «Автомобиль года в Японии» в 2023 году

Subaru Crosstrek

Toyota Alphard/Vellfire

Toyota Prius

Nissan Serena

Honda ZR-V

Mitsubishi Delica Mini

Abarth 500e

BMW X1

Maserati Geracle

Volkswagen ID.4

Как видно из итогового списка, чуть большие шансы, чем остальные, оказаться победителем премии имеет компания Toyota, от которой в десятку финалистов вошло сразу две модели.

Остальные компании, будь это японские или «западные» автопроизводители, представлены в шорт-листе с одним претендентом.

Победитель конкурса «Автомобиль года в Японии» в 2023 году будет объявлен 7 декабря.