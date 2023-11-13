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Японцы раскрыли список из 10 автомобилей, один из которых станет лучшим в 2023 году

Его назовут уже 7 декабря

Текст: Алексей Шмидт
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«Автомобиль года в Японии» – одна из самых престижных наград в «Стране восходящего солнца». Ежегодно лучшие машины в каждой из номинаций определяются пулом из 39 местных авторитетных автомобильных СМИ.

В этом году выбирать победителей этой премии предстоит 60 членам отборочной комиссии, которые уже вычленили из общего списка из 34 машин 10 финалистов.

В десятку вошли как модели местных автомобильных компаний (их, к слову, оказалось большинство), так и продукция зарубежных автопроизводителей, которые имеют в Японии собственный офис либо даже производство. 

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Финалисты премии «Автомобиль года в Японии» в 2023 году

  • Subaru Crosstrek
  • Toyota Alphard/Vellfire
  • Toyota Prius
  • Nissan Serena
  • Honda ZR-V
  • Mitsubishi Delica Mini
  • Abarth 500e
  • BMW X1
  • Maserati Geracle
  • Volkswagen ID.4

Как видно из итогового списка, чуть большие шансы, чем остальные, оказаться победителем премии имеет компания Toyota, от которой в десятку финалистов вошло сразу две модели.

Остальные компании, будь это японские или «западные» автопроизводители, представлены в шорт-листе с одним претендентом. 

Победитель конкурса «Автомобиль года в Японии» в 2023 году будет объявлен 7 декабря. 

Источник:BestCarWeb

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