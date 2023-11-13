Японцы раскрыли список из 10 автомобилей, один из которых станет лучшим в 2023 году

«Автомобиль года в Японии» – одна из самых престижных наград в «Стране восходящего солнца». Ежегодно лучшие машины в каждой из номинаций определяются пулом из 39 местных авторитетных автомобильных СМИ.
В этом году выбирать победителей этой премии предстоит 60 членам отборочной комиссии, которые уже вычленили из общего списка из 34 машин 10 финалистов.
В десятку вошли как модели местных автомобильных компаний (их, к слову, оказалось большинство), так и продукция зарубежных автопроизводителей, которые имеют в Японии собственный офис либо даже производство.
Финалисты премии «Автомобиль года в Японии» в 2023 году
- Subaru Crosstrek
- Toyota Alphard/Vellfire
- Toyota Prius
- Nissan Serena
- Honda ZR-V
- Mitsubishi Delica Mini
- Abarth 500e
- BMW X1
- Maserati Geracle
- Volkswagen ID.4
Как видно из итогового списка, чуть большие шансы, чем остальные, оказаться победителем премии имеет компания Toyota, от которой в десятку финалистов вошло сразу две модели.
Остальные компании, будь это японские или «западные» автопроизводители, представлены в шорт-листе с одним претендентом.
Победитель конкурса «Автомобиль года в Японии» в 2023 году будет объявлен 7 декабря.