Дилеры назвали автомобильные бренды, которым они доверяют: Ford и Nissan худшие

Стратегии того или иного автомобильного бренда часто приводят к разногласиям между самой компанией и ее дилерами. Одним из доказательств этому стало исследование американской компании «Kerrigan Advisors», которая провела опрос дилеров на предмет того, кому они доверяют больше всего. Результаты оказались крайне любопытными.

Так, к примеру, Ford стал в этом рейтинге последним с самым низким уровнем доверия в 48%.

При этом 58% опрошенных заявили, что запланированные компанией изменения в дилерской сети негативно повлияют на будущую прибыльность бренда и стоимость франшизы.

Немногим лучше дела обстояли с доверием дилеров к компании Nissan – его считают ненадежным 43% автосалонов. За ним в списке худших идут Lincoln (40%), Chrysler/Jeep/Dodge/Ram (39%) и Infiniti (37%).

Вместе с тем, Toyota получила максимальную оценку от дилеров-респондентов, всего 2% которых заявили, что не доверяют компании. На второй позиции в рейтинге лучших расположился Lexus с результатом в 3% недоверяющих, а третьим стала Subaru (5%).

Четвертая позиция оказалась за еще одним японцем – Honda. Этой компании не доверяет всего 6% дилеров, а пятерку замкнул Porsche, вотум недоверия которой выразили всего 8% автосалонов.