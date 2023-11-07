Немцы назвали лучшие кроссоверы в 2023 году со всеми их плюсами и минусами

С начала этого века значение кроссоверов в автомобильном мире сильно возросло. Первоначально считавшиеся нишевыми машинами они быстро стали альтернативой традиционным внедорожникам. Но какие из них являются лучшими? Ответ на этот вопрос дали в немецком издании «AutoScout».

В своем рейтинге его авторы назвали как плюсы, так и минусы каждой из вошедших в него моделей.

Toyota RAV4

Японский «паркетник», продающийся сейчас в пятом поколении, появился в 1994 году. Вместо лестничной рамы он использует несущий кузов и с 2020 года доступен в качестве подключаемого гибрида. Максимальная скорость машины составляет от 180 до 200 километров в час, а список двигателей включает в себя 2- и 2,5-литровые моторы.

Плюсы: долговечность и надежность, вместительность, наличие полного привода и высокого уровня безопасности;

Минусы: невысокая топливная экономичность в сравнении с конкурентами, не самое острое рулевое управление и ходовая часть, устаревшая мультимедийная система.

Honda CR-V

Эта модель «Хонды» сейчас пребывает в шестом поколении, но появилась на рынке она очень давно (в 1996 году). С 2021 года кроссовер можно купить в версии подключаемого гибрида.

Плюсы: большая погрузочная площадь и много места в багажнике, неплохая проходимость, адаптивный круиз-контроль и система удержания полосы движения, высокая топливная экономичность;

Минусы: невысокий комфорт за рулем, маломощная базовая версия, маленький экран мультимедийной системы с ограниченными возможностями.

Mazda CX-5

Кроссовер Mazda, дебютировавший в 2011 году, и впоследствии ставший бестселлером в линейке марки. Сегодня эту модель предлагают во втором поколении и сразу с двумя разными типами двигателей – бензиновым и дизельным. При этом гибридной или электрической модификации у CX-5 нет.

Плюсы: хорошая управляемость, элегантный дизайн, высокий уровень безопасности, низкий расход топлива;

Минусы: маленький по объему багажник, сложная в управлении мультимедийная система, не самая мощная линейка двигателей.

Nissan Rogue (X-Trail)

Представленный сейчас в третьей генерации кроссовер «Ниссан», известный в России под именем X-Trail, использует ту же платформу, что и модель Sentra. Максимальная скорость автомобиля равна 200 километрам в час.

Плюсы: просторный салон, удобная информационно-развлекательная система, автономная система экстренного торможения и высокий уровень безопасности, экономичная гибридная версия;

Минусы: маломощные моторы, невнятная управляемость, дизайн без изысков, плохая шумоизоляция при езде по трассе.

Ford Escape (Kuga)

Кроссовер, известный также под именем Kuga, появился на свет в 2000 году и в настоящее время пребывает в четвертом поколении. Машину продают как с бензиновым, так и гибридным двигателем. В краш-тестах Euro NCAP автомобиль получил максимальную оценку в 5 звезд из 5 возможных.

Плюсы: хорошая управляемость и динамика, вместительный салон, высокая топливная экономичность в гибридной версии;

Минусы: слабое качество интерьера, плохая обзорность сзади, особенно при полном багажнике, медленная и ненадежная мультимедийная система, неудобные сиденья при длительных поездках.

Renault Captur

Первое поколение этого субкомпактного кроссовера Renault поступило в продажу в 2013 году после дебюта на Женевском автосалоне. С 2019 года в продаже представлена вторая генерация «Каптура» (не путать с российским Kaptur). Безопасность таких «Рено» оценивается выше среднего, как, собственно, и надежность.

Плюсы: компактность и маневренность, богатое оснащение, экономичный ДВС;

Минусы: мало места в салоне, ограниченная проходимость по бездорожью, посредственная производительность и низкая максимальная скорость.