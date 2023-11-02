Раскрыт недорогой подержанный седан, который потребует минимальных вложений после покупки

В нынешние времена, когда цены на автомобили бьют рекорды, а стоимость запчастей к ним достигает немыслимых цифр, многие россияне задумываются о машине, которая будет ездить долгие годы и не требовать серьезных вложений в обслуживании, а также ремонте. И такие автомобили на нашем вторичном рынке есть. Причем стоят они по нынешним меркам не так и дорого.

Пожалуй, самый интересный вариант из них – Renault Logan 2 поколения. Сегодня более-менее «живой» экземпляр этого седана можно отыскать примерно за сумму в 450-500 тысяч рублей.

Ключевая особенность как «первого», так и «второго» Logan заключается в том, что ломаться в нем практически нечему.

Кузов машины обладает отличным по толщине лакокрасочным покрытием и не склонен к появлению очагов коррозии, тогда как моторы K7M (на 82 л.с.) и K4M (102 л.с.) за долгие годы прославились как неубиваемые, а мелкие «болячки», свойственные им, устраняются за относительно небольшие деньги.

Примерно то же самое можно сказать и о трансмиссиях, но вариант с МКПП будет самым оптимальным, тогда как «автомат» может стать проблемой и из-за конструктивных недостатков потребовать выделения на ремонт серьезных сумм из семейного бюджета.

Ждать того, что из строя быстро выйдет подвеска, точно не стоит. Единственным слабым местом шасси «Логана» являются шаровые опоры передних рычагов и рулевые наконечники, но затраты на их замену не ударят по карману даже если курс доллара вновь достигнет отметки в 120 рублей.

В общем Renault Logan второго поколения можно назвать добротным и крепким седаном, который не заставит своего владельца хвататься за голову в содержании. Главное избегать вариантов с «автоматом», особенно когда речь заходит о машинах с пробегами за 200 тысяч км.