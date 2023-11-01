Названы китайские марки с самыми качественными автомобилями: Tank, FAW и Haval неожиданно в аутсайдерах

Несмотря на то, что аналитическое агентство «J.D.Power» базируется в США, оно называет себя международной компанией и имеет собственные подразделения в крупнейших странах мира, в том числе и Китае. Недавно его эксперты «выкатили» свежий рейтинг, в котором раскрыли «поднебесные» бренды, выпускающие самые качественные автомобили.

ТОП получил название «Сhina Initial Quality Study 2023» и в методике определения лучших марок ничем не отличается от другого местного исследования «Chinese Automobile Quality Network», результаты которого выложили еще в начале этого года.

В нем аналитики из «J.D.Power» подсчитывают число проблем, которые ложатся на плечи новых владельцев автомобилей китайских брендов в первые годы их эксплуатации, после чего формируют итоговый список.

Качество определяется количеством поломок на 100 единиц выпущенных автомобилей. Чем ниже первая цифра, тем выше качество машин той или иной марки.

Абсолютным лидером по качеству автомобилей среди китайских брендов в 2023 году оказалась марка Chery. Среднее технических проблем с ее автомобилями составило 200 на 100 машин. На второй строчке расположилась Geely (201 проблема на 100 автомобилей), а тройку замкнул GAC Trumpchi с результатом 202 PP100.

Следом за ними выстроились: Changan (204 PP100), Jetour (206 PP100), Roewe (211 PP100) и Lynk&Co (212 PP100).

Средним показателем качества автомобилей «поднебесных» брендов стала отметка в 212 технических неисправностей на 100 машин. И это один из самых интересных моментов исследования, поскольку за этой чертой оказались сразу четыре бренда, автомобили которых не только представлены в России, но еще и пользуются высоким спросом.

Лучшей среди них марка Hongqi с результатом в 221 PP100. Чуть хуже дела идут с автомобилями бренда Tank (225 поломок на 100 машин). На три неисправности в среднем больше оказалось у машин FAW Bestune (228 PP100).

А замкнул этот рейтинг неожиданным образом один из лидеров российского рынка среди «поднебесных» автопроизводителей – компания Haval.

По подсчетам аналитиков среднее количество различных технических проблем в ее машинах в 2023 году составляет 234 на 100 единиц выпущенных машин, что соответствует последнему семнадцатому месту в ТОП-е.