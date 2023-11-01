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Названы китайские марки с самыми качественными автомобилями: Tank, FAW и Haval неожиданно в аутсайдерах

Раскрыт полный ТОП-17

Текст: Алексей Шмидт
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Несмотря на то, что аналитическое агентство «J.D.Power» базируется в США, оно называет себя международной компанией и имеет собственные подразделения в крупнейших странах мира, в том числе и Китае. Недавно его эксперты «выкатили» свежий рейтинг, в котором раскрыли «поднебесные» бренды, выпускающие самые качественные автомобили.

ТОП получил название «Сhina Initial Quality Study 2023» и в методике определения лучших марок ничем не отличается от другого местного исследования «Chinese Automobile Quality Network», результаты которого выложили еще в начале этого года.

В нем аналитики из «J.D.Power» подсчитывают число проблем, которые ложатся на плечи новых владельцев автомобилей китайских брендов в первые годы их эксплуатации, после чего формируют итоговый список. 

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Качество определяется количеством поломок на 100 единиц выпущенных автомобилей. Чем ниже первая цифра, тем выше качество машин той или иной марки.

Абсолютным лидером по качеству автомобилей среди китайских брендов в 2023 году оказалась марка Chery. Среднее технических проблем с ее автомобилями составило 200 на 100 машин. На второй строчке расположилась Geely (201 проблема на 100 автомобилей), а тройку замкнул GAC Trumpchi с результатом 202 PP100.

Следом за ними выстроились: Changan (204 PP100), Jetour (206 PP100), Roewe (211 PP100) и Lynk&Co (212 PP100). 

Средним показателем качества автомобилей «поднебесных» брендов стала отметка в 212 технических неисправностей на 100 машин. И это один из самых интересных моментов исследования, поскольку за этой чертой оказались сразу четыре бренда, автомобили которых не только представлены в России, но еще и пользуются высоким спросом. 

Лучшей среди них марка Hongqi с результатом в 221 PP100. Чуть хуже дела идут с автомобилями бренда Tank (225 поломок на 100 машин). На три неисправности в среднем больше оказалось у машин FAW Bestune (228 PP100). 

А замкнул этот рейтинг неожиданным образом один из лидеров российского рынка среди «поднебесных» автопроизводителей – компания Haval.

По подсчетам аналитиков среднее количество различных технических проблем в ее машинах в 2023 году составляет 234 на 100 единиц выпущенных машин, что соответствует последнему семнадцатому месту в ТОП-е.

Источник:J.D.Power

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