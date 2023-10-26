Раскрыты самые надежные подержанные Ford: они почти не ломаются в первые 100.000 км

Широкий выбор автомобилей на вторичном рынке часто создает большие проблемы для покупателей, которые ищут не только привлекательную машину с точки зрения дизайна и оснащения, но и надежности.

Немецкая экспертная организация «DEKRA» решила помочь в нем для тех людей, которые собираются приобрести один из автомобилей Ford.

В своем исследовании специалисты из Германии анализировали весь модельный ряд Ford, подсчитывая вероятность их выхода из строя в дебютные 100 тысяч км.

Ford C-Max

Открыл список самых «надежных» машин «Форд» на вторичном рынке компактный минивэн C-Max.

Как отмечают эксперты «DEKRA», шансы, что этот автомобиль столкнется с серьёзной поломкой в первые сто тысяч километров пробега равны всего 7,8%, что значительно ниже, чем у подавляющего большинства моделей, продающихся сегодня на «вторичке».

Ford Focus

Родственный для C-Max бестселлер Focus занял в этом рейтинге почетное второе место. Согласно подсчетам, вероятность возникновения серьезной неисправности в случае с «Фокусом» в течение первых 100 000 км равна всего 8,3%, что на 4,9% ниже, чем в среднем в сегменте.

Ford Kuga

Точно такая же история, что с Focus, демонстрируется популярным кроссовером Ford Kuga. Машина обладает 8,3% шансов нарваться на крупную поломку, требующую дорогостоящего ремонта, в дебютные 100 тысяч км. Это на 2% лучше, чем в среднем в классе.

Ford S-Max

Еще один минивэн в этом рейтинге, который помимо отличной вместительности способен продемонстрировать еще и неплохую надежность.

Как утверждают «немцы», вероятность серьезной неисправности в S-Max за первые сто тысяч километров равна 10,6%, что на 3,5% ниже среднего показателя по сегменту.

Ford Mondeo

Замыкает этот ТОП знаменитый большой седан Ford, который часто входил во всевозможные рейтинги надежности. По подсчетам аналитиков, шансы, что он сломается в первые 100 тысяч км, равны всего 11,1%.