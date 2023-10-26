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Раскрыты самые надежные подержанные Ford: они почти не ломаются в первые 100.000 км

ТОП-5

Текст: Алексей Шмидт
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Широкий выбор автомобилей на вторичном рынке часто создает большие проблемы для покупателей, которые ищут не только привлекательную машину с точки зрения дизайна и оснащения, но и надежности. 

Немецкая экспертная организация «DEKRA» решила помочь в нем для тех людей, которые собираются приобрести один из автомобилей Ford. 

В своем исследовании специалисты из Германии анализировали весь модельный ряд Ford, подсчитывая вероятность их выхода из строя в дебютные 100 тысяч км.

Ford C-Max 

CMax 2 2015

Открыл список самых «надежных» машин «Форд» на вторичном рынке компактный минивэн C-Max.

Как отмечают эксперты «DEKRA», шансы, что этот автомобиль столкнется с серьёзной поломкой в первые сто тысяч километров пробега равны всего 7,8%, что значительно ниже, чем у подавляющего большинства моделей, продающихся сегодня на «вторичке». 

Ford Focus

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Родственный для C-Max бестселлер Focus занял в этом рейтинге почетное второе место. Согласно подсчетам, вероятность возникновения серьезной неисправности в случае с «Фокусом» в течение первых 100 000 км равна всего 8,3%, что на 4,9% ниже, чем в среднем в сегменте. 

Ford Kuga

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Точно такая же история, что с Focus, демонстрируется популярным кроссовером Ford Kuga. Машина обладает 8,3% шансов нарваться на крупную поломку, требующую дорогостоящего ремонта, в дебютные 100 тысяч км. Это на 2% лучше, чем в среднем в классе.

Ford S-Max

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Еще один минивэн в этом рейтинге, который помимо отличной вместительности способен продемонстрировать еще и неплохую надежность.

Как утверждают «немцы», вероятность серьезной неисправности в S-Max за первые сто тысяч километров равна 10,6%, что на 3,5% ниже среднего показателя по сегменту.

Ford Mondeo

Mondeo Mk5

Замыкает этот ТОП знаменитый большой седан Ford, который часто входил во всевозможные рейтинги надежности. По подсчетам аналитиков, шансы, что он сломается в первые 100 тысяч км, равны всего 11,1%.

Источник:Сar-recalls

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