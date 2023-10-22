Раскрыты самые надежные подержанные Skoda: они почти не ломаются в первые 100 тысяч км

Покупка подержанного автомобиля всегда таит в себе множество неизвестных переменных, включая максимальный ресурс машины.

Специально для поклонников продукции чешской марки Skoda немецкая экспертная организация DEKRA подготовила собственный рейтинг с самыми надежными моделями этого автопроизводителя, выяснив какие из них обладают наиболее низкими шансами сломаться в течение первых 100 тысяч километров пробега.

Skoda Superb

Лучшей «Шкодой» с точки зрения надежности для покупки в подержанном состоянии оказался Suberb.

Согласно подсчетам немецких аналитиков, эта модель имеет всего 6% вероятности серьезно выйти из строя в течение первых 100 тысяч километров пробега. При этом средний показатель в классе, в котором представлена эта модель, составляет 8,3%.

Skoda Yeti

Отличную надежность демонстрирует гибрид минивэна с кроссовером Yeti, который на протяжении первых 100 тысяч км своего срока службы обладает шансами столкнуться с серьезной поломкой всего в 7,8% случаев. Это на 2,5 процента ниже, чем в среднем в классе.

Skoda Octavia

Один из бестселлеров чехов, в том числе и в России, являющийся эталоном в своем сегменте по пространству внутри и багажнике, а также качеству, технологиям и безопасности, может похвастаться еще и отличным показателем надежности.

Вероятность попасть на дорогостоящую поломку в течение первых 100 тысяч километров в случае с «Октавией», согласно подсчетам DEKRA, составляет 11,8%.

Skoda Fabia

Еще один знаменитый автомобиль в линейке Skoda, который способен удивить надежностью, превышающей среднюю в классе.

Владея «Фабией» шанс схлопотать дорогостоящий ремонт за первые 100 тысяч км составляет всего 13,9%, тогда как в среднем в сегменте этот показатель равен целым 18,2%.