Эти компании выпускают самые надежные автомобили: японцы в лидерах

Существует много факторов, которые необходимо учитывать, когда дело доходит до определения лучших автомобильных брендов. Кто-то рассматривает показатель чистой мощности или максимальной скорости, другие думают о дизайне, а третьи о дополнительных опциях, облегчающих жизнь. Но одним из наиболее важных аспектов для любой автомобильной марки является понимание ее репутации с точки зрения надежности.

Журналисты издания «Slash Gear» провели собственное исследование, определив 10 автомобильных марок, выпускающих самые надежные автомобили. В ТОП-10 вошли сразу 6 представителей японского автопрома. Причем большая часть их них заняла лидирующие позиции.

На десятую строчку авторы этого рейтинга поместили Subaru, назвав его японским брендом, который хоть и не так хорош с точки зрения надежности по сравнению с другими компаниям из «Страны восходящего солнца», но все же опережает в этом показателе подавляющее большинство мировых автопроизводителей.

Девятым стал премиальный бренд Genesis, занявший в рейтинге авторитетного агентства «J.D.Power Vehicle Dependability Study» вторую позицию, уступив только Lexus. Наибольшей похвалы удостоились его модели G70 и G90.

Восьмую строчку за собой зарезервировал Nissan, в линейке которого наиболее крепким автомобилем был назван кроссовер Qashqai.

Седьмое место досталось Hyundai (Hyundai Elantra, Santa Fe, Ioniq и Tucson), а шестое – Mazda (CX-5, MX-5 Miata).

Открыл пятерку Mini, где самым надежным автомобилем этой компании считается культовый Cooper.

На четвертой позиции расположилась Honda, который считается самым надежным автомобильным брендом в Великобритании в 2023 году, а также обладает одними из самых беспроблемных машин на планете, включая Accord и Odyssey.

Бронза в этом рейтинге досталась Kia, обладающей одним из самых неубиваемых компактных автомобилей (седан Forte), а также не уступающим ему по этому показателю седаном Kia Optima и кроссовером Kia Sportage, которые лидируют по надежности в своих классах.

Серебро присвоили Lexus, похвалив его за один из самых надежных автомобилей в мире в лице кроссовера RX, а также высокий индекс удовлетворенности среди владельцев «паркетника» NX.

Что касается бренда, выпускающего самые крепкие машины, то им, вполне ожидаемо стала Toyota с ее знаменитыми моделями Corolla, Camry, Land Cruiser, Hilux, Prius и Sienna.

Самые надежные автомобильные марки в 2023 году по версии журнала «Slash Gear»:

1 место – Toyota

2 место – Lexus

3 место – Kia

4 место – Honda

5 место – Mini

6 место – Mazda

7 место – Hyundai

8 место – Nissan

9 место – Genesis

10 место – Subaru.