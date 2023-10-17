В Россию начали ввозить самый безотказный минивэн на планете

Минивэны уже давно нельзя назвать популярными автомобилями как на мировом рынке, так и в России, однако определенная часть покупателей у них все еще остается и не собирается пересаживаться на большие кроссоверы. С учетом хоть и небольшого, но спроса, некоторые параллельные импортеры ввозят их на наш рынок. И недавно среди них появился вариант, который стоит на фоне всех остальных особняком.

Редакция Daily-Motor.Ru пообщалась с представителями «серых» дилеров, выяснив, что теперь в РФ стали доступны обновленные минивэны Honda Odyssey.

Автомобили 2023 года выпуска не так давно привезли несколькими небольшими партиями. В списке стран, откуда такие машины поступают на наш рынок, значатся США (через посредников), а также Китай (там их собирают на мощностях совместного предприятия GAC-Honda).

«Одиссеи» предлагаются в России как в обычной бензиновой версии с 2,4-литровым мотором на 175 лошадиных сил, так и в 215-сильном гибридном варианте на базе 2-литрового ДВС. В качестве трансмиссии в них используется бесступенчатый вариатор.

Главная «фишка» Honda Odyssey заключается в том, как эту модель позиционируют на фоне остальных конкурентов. Согласно исследованию, проведенному авторитетным агентством «J.D.Power», этот автомобиль считается самым безотказным в категории минивэнов на планете.

Прогнозируемая надежность «Одиссея», согласно подсчетам, составляет 81 балл из 100, что на 6 баллов лучше, чем Kia Carnival и на 7 баллов больше, чем в случае с мировым бестселлером Toyota Sienna.

В России самый безотказный вэн на мировом рынке оценен в сумму от 4 миллионов 850 тысяч рублей, но итоговая стоимость машины в зависимости от дилера и оснащения машины может доходить и до 8 миллионов 90 тысяч рублей.