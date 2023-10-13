На Западе назвали кроссоверы, от которых в 2023 году стоит держаться подальше

Выбор автомобиля – непростая задача, будь то покупатель в России, либо же в Великобритании. Журналисты автомобильного издания «Туманного Альбиона» решили помочь в этом своим читателям, назвав несколько представителей сегмента SUV, которые лучше обходить стороной в 2023 году.

В анти-рейтинг неожиданно вошли два кроссовера, которые пользуются на мировом рынке высокой популярностью.

Первым из них оказался Ford Ecosport. Компактный «паркетник» американского автопроизводителя удостоился серьезной критики за разочаровывающую управляемость и маловместительный салон.

Вместо него британцы посоветовали покупать его родственника Ford Puma, который, по их мнению, превосходит «Кугу» почти во всех областях.

Кроме того, неудачным выбором авторы этого рейтинга видят корейский внедорожник SsangYong Rexton, который хоть и обладает отличными буксировочными качествами, а также способен уместить внутри до семи человек, но имеет множество недостатков в других областях. К примеру, откровенно «слабый» и «грубый» двигатель и очень жесткую подвеску.

Параллельно с этим западные журналисты раскрыли ТОП из 10 кроссоверов, которые они, напротив, могли бы рекомендовать к покупке. В их числе оказались:

1 место – Kia Sportage

2 место – Volkswagen T-Roc

3 место – Range Rover Sport

4 место – Ford Puma

5 место – Hyundai Santa Fe

6 место – Smart #1

7 место – Genesis GV60

8 место – BMW X7

9 место – Mercedes GLC

10 место – BMW iX3.