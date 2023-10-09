Новейшая Toyota Camry (XV80) глазами независимого дизайнера (много фото)

Toyota прекратила производство седана Camry для японского рынка, но отказываться от этой знаменитой модели, по-прежнему пользующейся высоким спросом на экспортных рынках она, разумеется, не намерена. Всё это значит, что вскоре легендарную японскую 4-дверку ждет плановый переход в новую, девятую по счету генерацию.

Как может выглядеть такой автомобиль продемонстрировал независимый дизайнер из США Тимоти Адри Эммануэль, работающий на издание «HotCars».

По задумке автомобильного художника, черпавшего вдохновение как с актуального поколения Camry и прототипов нового, так и со спортивных автомобилей Toyota, грядущая итерация одной из самых известных четырехдверок компании может получить полностью новый дизайн.

Спереди машина имеет высокие шансы обзавестись заостренным носом и V-образной отделкой радиальной решетки, а также светодиодными дневными ходовыми огнями, похожими на те, что установлены в Supra.

Что касается кормы, то ее в новой Camry (XV80) оформят с использованием фонарей более плавной формы, нежели в ее предшественнице, а также новым бампером с воздуховодами, вдохновленными текущим поколением седана.

О технической части готовящейся сменить генерацию 4-дверки пока информации нет, но ходят слухи, что под капотом автомобиля может разместиться как 2,5-литровая гибридная система на 236 «сил», так и 2,4-литровая гибридная силовая установка с турбонаддувом (для варианта TRD), которая ставится в Toyota Crown. Ее мощность достигает отметки в 340 лошадиных сил. Мотора V6 у новой «Камри», скорее всего, не будет.

Официальная премьера автомобиля должна состояться уже в следующем году.