С этими автомобилями вы точно намучаетесь: пользователи интернета назвали худшие машины для владения

Практически каждый автовладелец как минимум один раз так или иначе сталкивался с плохой машиной. Иногда это автомобиль, который просто не понравился, но иногда это авто, которое можно сравнить только с откровенным хламом.

В одной из веток социальной сети Reddit (r/cars) пользователи устроили перекличку, в рамках которой были раскрыты наиболее проблемные автомобили для владения.

Самыми часто упоминаемыми машинами в этой дискуссии ожидаемо оказались автомобили компании BMW.

Наибольшее количество жалоб к баварскому бренду пришлось на модель M3, которая, как написал ряд его владельцев, был настоящим вызовом с точки зрения управляемости, но оказался чрезвычайно ненадежным.

Многие выделяли примерно 5 тысяч долларов (почти полмиллиона рублей) на годовой ремонт своих M3, но могли израсходовать эту сумму всего за 4 месяца.

Остальной поток критики сыпался на BMW M5 в кузове E60, часто нуждавшемся в новом двигателе на пробегах до 100 тысяч километров, а также BMW X5M, ремонт которого обошелся одному из его владельцев за год в 12 тысяч долларов или более 1 миллиона рублей.

В числе остальных автомобилей, которые пользователи интернета считают ненадежными, вошли: Ford Tempo V6, Subaru Ascent Touring, Dodge Stealth Turbo и Dodge Caliber.

Отдельного внимания комментаторов удостоилась коробка передач компании Ford – DDC PowerShift, опыт использования которой они называли «ужасным», жалуясь как на ее странное поведение, так и на многочисленные поломки.