В Россию привезут маленькую, но вместительную Toyota, которая является хитом Японии

Необычный хэтчбек с названием Roomy появился в линейке Toyota в 2016 году. Машина проектировалась специально для «Страны восходящего солнца» со слоганом 1LD-CAR Living+Driving (совокупность максимально вместительного салона, простоты управления и дизайна). А теперь ее можно заказать и в России.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, российские параллельные импортеры начали собирать заявки на покупку Toyota Roomy. Такие автомобили планируют ввезти из Японии.

Благодаря тому, что они комплектуются литровым атмосферным мотором 1KR-FE мощностью 69 лошадиных сил, компактвэны не попадают под запрет на экспорт в РФ (он действует в отношении машин с двигателями, рабочий объем которых более 1,9-литра).

Длина микрокара Roomy составляет 3,7-метра, ширина – 1,7-метра, а высота – 1,7-метра. Привод – полный, а в качестве трансмиссии предлагается вариатор.

В Японии Toyota Roomy носит статус настоящего хита, ежегодно входя в пятерку самых продаваемых машин в стране. Только за прошлый год дилеры реализовали более 100 тысяч таких машин.

На японском рынке за них просят от 1 миллиона 570 тысяч иен или около 1 миллиона рублей. Примерно в ту же сумму их оценивают российские «серые» дилеры, готовые ввезти машины по предзаказу.

Вот только эта цена практически наверняка не включает в себя стоимость доставки и оформления машины, а также может варьироваться в зависимости от курса валют на момент заключения сделки.