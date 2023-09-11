Названы автомобили, которые дешевеют быстрее всех: ТОП-10

Покупка автомобиля в качестве инвестиции в большинстве стран (но не в России) чаще всего приводит к потере вложенных денег, поскольку с течением определенного времени они теряют ценность. Особенно это заметно в первые три года с момента выезда машины из автосалона, когда она теряет большую часть из своей начальной стоимости.

Аналитики британского агентства «Moneybarn» провели исследование, раскрыв 10 автомобилей, которые за 3 года владения после их покупки в новом состоянии обесцениваются сильнее остальных.

Открыл десятку худших BMW 7-Series, который по подсчетам британцев в среднем теряет на рынке «Туманного Альбиона» за 3 года 32,99% от своей начальной цены. Еще хуже дела идут с Infiniti Q50 с результатом в 33,74%, а восьмая строчка оказалась за самым большим кроссовером Renault – «паркетником» Koleos. За 36 месяцев его цена падает в среднем на 36,08%.

Седьмым стал Land Rover Defender, обесценивающийся за 3 года на 36,89%, тогда как шестая позиция оказалась за седаном Audi A3 (-37,71%).

С пятого по вторую позицию в этом анти-рейтинге выстроились: MG ZS (-37,71%), Peugeot 2008 (-38,55%), BMW X3 (-38,78%) и Renault Zoe (-39,40).

Что касается самого антиликвидного автомобиля в Великобритании, то им стал Jaguar XF, теряющий за первые три года эксплуатации более половины начальной стоимости, дешевея за этот срок на невероятные 68,31%.