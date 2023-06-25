Нейросеть назвала лучшие российские авто – Vesta и Granta не попали в список

Поразительные возможности искусственного интеллекта уже, вероятно, не являются секретом практически ни для кого. Нейросеть способна создавать самые интересные подборки всего, что только возможно. Но редакция Daily-Motor.Ru решила проверить на что она способна в автомобильном контексте. И вот что получилось.
Мы попытались выяснить, какие автомобили искусственный интеллект считает самыми лучшими среди российских машин. И итоговый результат оказался крайне неожиданным, ведь нейросеть не включила в этот список популярнейшие на сегодняшний день модели Lada Vesta и Lada Granta.
По версии нейросети лучшими российскими автомобилями являются:
- Lada Niva: Легендарный внедорожник, популярный благодаря своей проходимости и надежности.
- Aurus Senat: представительский седан, созданный в рамках российского проекта Aurus, и предлагающий высокий уровень роскоши и современные технологии.
- ГАЗ-21 «Волга»: классическое представительское авто, отличающееся роскошным дизайном и комфортом.
- КАМАЗ-4310: грузовик, который производится с 1980 года и славится своей надежностью и прочностью.
- УАЗ «Патриот»: внедорожник, пользующийся популярностью благодаря своей проходимости и простоте в обслуживании.
- Marussia B2: спортивный автомобиль, созданный российской компанией Marussia Motors, выделявшийся на фоне остальных уникальным дизайном и высокой производительностью.
- ВАЗ-2101 (Жигули): первый серийный автомобиль, выпущенный автозаводом «АвтоВАЗ», ставший символом советской автомобильной промышленности.
- ЗИЛ-41047: представительский седан, предлагавший просторный салон, высочайший уровень комфорта и лучшие технические характеристики для своего времени.
- Москвич-408: популярный семейный автомобиль своего времени, отличавшийся надежностью и простотой в обслуживании.
- Aurus Komendant: Внедорожник, созданный в рамках проекта Aurus, сочетающий в себе элегантный внешний облик, проходимость и комфорт.