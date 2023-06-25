Нейросеть назвала лучшие российские авто – Vesta и Granta не попали в список

Поразительные возможности искусственного интеллекта уже, вероятно, не являются секретом практически ни для кого. Нейросеть способна создавать самые интересные подборки всего, что только возможно. Но редакция Daily-Motor.Ru решила проверить на что она способна в автомобильном контексте. И вот что получилось.

Мы попытались выяснить, какие автомобили искусственный интеллект считает самыми лучшими среди российских машин. И итоговый результат оказался крайне неожиданным, ведь нейросеть не включила в этот список популярнейшие на сегодняшний день модели Lada Vesta и Lada Granta.

По версии нейросети лучшими российскими автомобилями являются: