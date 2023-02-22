Составлен топ-10 самых покупаемых подержанных машин в Новосибирске в январе

По итогам первого месяца 2023 года в Новосибирске увеличились продажи автомобилей с пробегом. Прирост к декабрю предыдущего года составил 6,5%, говорится в сообщении, опубликованном сервисом «Авито.Авто».

На первой строчке по доле спроса в январе в регионе оказался японский бизнес-седан Toyota Camry (2,1%). Вторую позицию в этом рейтинге заняла Toyota Corolla (доля в 2 процента), а тройку лидеров замкнул ВАЗ-2114 Samara (1,7%).

Четвертая позиция досталась кроссоверу Toyota RAV4, а пятая ВАЗ-2107. В десятку самых покупаемых подержанных машин в Новосибирске вошли также: Honda Accord, Toyota Land Cruiser, Honda Fit, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Alphard, ВАЗ-2106 и BMW X5.