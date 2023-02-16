Новый VW Passat B9 будет длиннее и ниже, чем его предшественник

Фотошпионам удалось запечатлеть в своих объективах новый универсал VW Passat. Разумеется, тестовый автомобиль все еще скрывается под панелями кузова текущей модели, но в том, что перед нами новый Passat B9, уже можно не сомневаться.

На опубликованных снимках новый универсал Passat выглядит значительно длиннее, ниже и агрессивнее, чем его предшественник. Это коррелирует с ранее появлявшейся в Сети информацией о том, что габариты модели вырастут. Впрочем, насколько – по прежнему неизвестно.

Колесная база автомобиля, по всей видимости, также будет растянута, и на шпионских фото новый Passat выглядит как обтекаемый спортивный универсал с приятными пропорциями.

Какие изменения произойдут во внешности модели пока неизвестно, но можно предположить, что под маскировкой скрывается радиаторная решетка в стиле VW Golf, а также полностью новая оптика.

Под капотом ожидаются варианты с бензиновыми, так и с дизельными двигателями. Судя по всему, это будет последний Passat, оснащенный такими моторами, поскольку VW активно продвигает полный переход к электрификации своего модельного ряда.

Ранее в Сети публиковались шпионские снимки того же универсала следующего поколения, тестирующего подключаемую гибридную трансмиссию, которую легко узнать по зарядному порту, буквально торчащему из переднего крыла.

По слухам, агрегатная связка будет сочетать в себе 1,5-литровый двигатель с электромотором и емкой батареей, что добавит универсалу Passat запас хода только на электротяге до 100 километров. Так или иначе, но пока вся эта информация самой компанией не подтверждена кроме той, что седана можно не ждать – Passat B9 будет продаваться только в кузове универсал.