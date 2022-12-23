В Новосибирске лучшими праворульными машинами, ввезенными из Японии, оказались Honda

Основной поток автомобилей, ввозимых в Новосибирск, по-прежнему поступает в город из Японии. Об этом сообщает местное издание «НГС», которое раскрыло самые популярные марки среди местных жителей.

Согласно официальной статистике, опубликованной сервисом «Авито.Авто», количество ввезенных в Новосибирск автомобилей из-за границы в 2022 году увеличилось на 51%.

Большинство подержанных автомобилей по-прежнему поступают в Россию через Дальний Восток. Конкретно в Новосибирске самыми популярными марками, модели которых предлагают россиянам, являются Toyota и Honda. Средняя цена таких машин составляет 1 миллион 450 тысяч рублей.

В общей структуре рынка первая строчка по количеству ввезенных в регион автомобилей из-за границы досталась минивэну Honda Freed с результатом в 3%. Средняя цена таких машин составляет 910 тысяч рублей. На второй позиции идет субкомпактный минивэн Nissan Note с долей 2,3% и ценой 850 тысяч рублей. Единственным представителем корейского автопрома в первой тройке оказался кроссовер Hyundai Santa Fe с долей 1,8% и стоимостью около 2 миллионов 570 тысяч рублей.

Что касается общего зачета по маркам, то лидером в нем остается Toyota. На долю машин этой компании приходится 24 процента предложений о продаже.