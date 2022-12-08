В Новосибирске стали лучше брать новые машины – они российские и китайские

Журналисты популярного новосибирского портала раскрыли самую популярную среди жителей этого региона модель. Ей оказалась Lada Granta. А также рассказали о ситуации на местном рынке новых автомобилей, где в ноябре был отмечен рост продаж.

Как сообщает издание «НГС» со ссылкой на «Автостат», по итогам ноября дилеры в регионе реализовали 507 новых машин. Это на 63,8% меньше, чем было зафиксировано по ходу аналогичного месяца 2021 года.

При этом позитивная динамика, как говорится, на лицо. В октябре падение продаж составляло 70,9%, так что рынок за месяц отыграл почти 7%.

Лидером в регионе по-прежнему остается Lada с результатом в 165 продаж. Сразу за ней располагается четыре китайских бренда: Chery, Haval, Geely и Exeed. Суммарно на их долю пришлось 174 реализованных автомобиля. В ТОП-10 также вошли: Kia, Volkswagen, Toyota и Hyundai, занимающиеся по большей частью распродажей складских запасов.

Самой популярной моделью среди новосибирцев в ноябре 2022 года стала Lada Granta – 84 продажи. На второй строчке идет Lada Niva Travel (50 машин), а тройку замкнул Chery Tiggo 7 Pro с результатом в 47 реализованных автомобилей. Всего же в ТОП-10 на долю китайских моделей пришлось сразу 5 строчек.