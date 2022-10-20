В 2022 году в Новосибирске купили только одну машину класса «люкс»

Как известно, Luxury-сегмент автомобилей включает в себя исключительно роскошные машины, которые располагаются в иерархии на ступень выше так называемого «премиума». Столица Сибири никогда не считалась бедным городом, но несмотря на это в 2022 году во всей Новосибирской области был приобретен только один новый автомобиль люксового класса.

Согласно информации, опубликованной «Автостатом», им оказался Bentley Continental Flying Spur.

Точная цена купленной машины в Новосибирске не уточняется, но сейчас за эту модель просят от 28 до 35 миллионов рублей. Седан комплектуется 6-литровым бензиновым мотором W12, выдающим 635 лошадиных сил. На разгон с места до первой «сотни» у такого «Бентли» уходит 3,8-секунды.

Как пишет издание «NGS», Luxury-сегмент автомобильного рынка представляет собой самый «топовый» класс, который располагается на ступень выше «премиума». В него входят автомобили Rolls-Royce, Bentley и другие, тогда как премиальными машинами называют Mercedes-Benz, BMW, Land Rover и т. д.