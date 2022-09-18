В Новосибирске показали роскошный катафалк Cadillac 1989 года

Похоронные автомобили – это целый пласт автомобильной культуры. Одним из его представителей по праву является катафалк, который участвует в траурных мероприятиях в городе Новосибирск. Машина 1989 года выпуска находится в отличном для своего возраста состоянии.

В основе катафалка лежит премиальный седан Cadillac Brougham, который в свое время считался символом американской роскоши. В Россию машина попала несколько лет назад, причем через Германию. Сейчас она работает в одном из похоронных бюро столицы Сибири.

Приводит в движение этот громоздкий автомобиль 5,7-литровый бензиновый V8, агрегатированный автоматической трансмиссией. Привод – задний.

Длина машины равна 6 метрам, ширина – почти 2 метрам, а масса составляет около 2 тонн. В салоне все соответствует статусу автомобиля – деревянный декор, эмблема Cadillac из лавровых ветвей, пишет издание «NGS».

В задней части установлен сам лафет, на который и крепится гроб с усопшим.

По словам владельцев такой машины, запчасти для нее в России сейчас практически не найти. Их приходится заказывать напрямую из США, где подобные автомобили все еще продолжают активно эксплуатироваться.

Ранее американский дилерский центр Streetside Classics выставил на продажу необычную модификацию похожего катафалка (на фото выше), но созданного уже на базе пикапа Chevrolet K10 1990 года выпуска.

Автомобиль представлял собой высокий пикап с 17-дюймовыми колесными дисками, обутыми в «зубастые» покрышки. Это обстоятельство наделяло его недюжинными внедорожными способностями.

В качестве кузова для него использовался все тот же люксовый седан Cadillac Brougham. Машину с пробегом 107 тысяч километров продавали по цене всего в 20 тысяч долларов (1 миллион 200 тысяч рублей).