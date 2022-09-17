В Новосибирске не могут продать 10-метровый лимузин за 600 тыс. рублей

Фото из Акта осмотра транспортного средства

Многие экзотические автомобили часто пользуются повышенным спросом ввиду своей редкости и часто служат для различных мероприятий, включая свадьбы. Но порой продать такие машины становится сложно. Так произошло с 10-метровым Ford Excursion Limousine в Новосибирске, выставленном на продажу из-за банкротства его владельца.

Информация о машине опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах. Согласно этим данным, машину выставляют на торги уже в третий раз, но покупатель на нее до сих пор не нашелся.

22-местный лимузин сошел с конвейера завода Ford в США в 2002 году. Машина находится на ходу и приводится в движение за счет 6,7-литрового мотора мощностью 314 лошадиных сил, работающего в паре с автоматической трансмиссией.

Автомобиль оценен в 600 тысяч рублей, то есть по 60 тысяч рублей за каждый метр длины своего кузова. Впрочем, даже такая цена пока никого не заинтересовала.

В первый раз машина появилась в продаже еще в мае. Вторая попытка реализовать автомобиль датирована августом. Обе закончились неудачно. 15 сентября 10-метровый лимузин вновь отправлен на торги и чем они завершатся пока остается только догадываться.