В России начались продажи Range Rover Fifty в новых цветах

Фото: Range Rover

Специальная версия Range Rover Fifty уже доступна к покупке в РФ. Напомним, что она посвящена пятидесятилетию внедорожника.

Предзаказы открылись ещё несколько недель назад. Теперь же машина добралась до отечественных дилеров, при этом прибавила в цене. Внедорожник будет стоить от 10 миллионов 921 тысячи рублей.

В основе автомобиля положена самая дорогая модификация транспортного средства. От Autobiography новинка отличается лишь некоторыми декоративными особенностями. В частичности, машине положены диски на 22 дюйма, а также 7 уникальных оттенков, которые были модными несколько десятилетий назад.

В салоне будет несколько табличек с указанием серийного номера автомобиля. Всего же в продажу поступит ровно 1 970 экземпляров. Что касается списка дополнительных опций, то их перечень будет весьма широким. В частности, машина получит несколько полезных ассистентов для водителя, а в салоне будет красоваться атмосферная подсветка.

Под капотом будет работать дизельный мотор на 4.4 литра, который форсирован до 339 лошадиных сил. Альтернативой станет бензиновый двигатель с мощностью в 525 лошадиных сил, рабочий объём которого составляет 5 литров.