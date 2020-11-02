Фото: Toyota

Toyota обновила премиальный седан Crown, представленный на родном для компании японском рынке. С рестайлингом автомобиль практически не изменился внешне, но получил расширенное оснащение.

Дизайн бизнес-четырехдверки остался почти без новшеств. Исключением стало лишь появление новых цветов кузова: Precious White Pearl (белый), Precious Metal (серый) и Emotional Red II (красный). Специально для комплектаций RS Advance и RS Advance Four были разработаны новые 18-дюймовые алюминиевые колесные диски.

В салоне нового Crown появилась улучшенная мультимедийная система T-Connect SD с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем и навигацией.

Улучшению подвергся пакет систем безопасности, в который теперь входит опция Driver Abnormality Response System («Система реагирования на нештатные ситуации»). Система способна определять самочувствие водителя, автоматически замедляя и останавливая его в случае его резкого ухудшения. Система Pre-Crash Safety теперь умеет распознавать пешеходов как днем, так и ночью, а также велосипедистов.

Моторная линейка осталась без изменений. Toyota Crown, как и прежде, комплектуют 2-литровым турбомотором 8AR-FTS на 245 лошадиных сил, а также двумя вариантами гибридной силовой установки на базе 2,5- и 3,5-литровых двигателей. Их мощность составляет 226 и 359 «сил» соответственно. Привод можно выбрать как задний, так и полный.

Цены на обновленный Toyota Crown стартуют от 4 миллионов 899 тысяч иен или 3 миллиона 740 тысяч рублей.