Самые дешевые иномарки в России. ТОП-5

В России продолжают расти цены на автомобили, но несмотря на это купить новую машину за “несильно дорого” пока ещё можно. Редакция Daily-Motor.Ru “прошерстила” прайс-листы зарубежных автопроизводителей, представленных в РФ, выявив 5 самых доступных иномарок на сегодняшний день.

Datsun on-DO и Datsun mi-DO

Иномарками эти два автомобиля назваться можно с натяжкой, но формально они ими являются. О том, что Datsun покинет российский рынок, стало известно еще в конце мая, но пока японский бренд ещё в строю две его главные и единственные модели в РФ остаются самыми доступными иномарками. Цены на них стартуют от 531 и 554 тысяч рублей соответственно. В моторную гамму 4- и 5-дверки входят 1,6-литровые 87- и 106-сильные двигатели «АвтоВАЗа». В качестве трансмиссий предложены 5-ступенчатая МКП. С 4-диапазонным «автоматом» цены на on-DO вырастают до 672 тысяч рублей, а mi-DO – до 695 тысяч рублей.

Renault Logan и Renault Sandero

Французские бюджетники на сегодняшний день предлагают за 660 и 670 тысяч рублей соответственно. За эти деньги можно расчитывать на автомобили, оснащенные 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 82 «силы». В качестве трансмиссии в начальной комплектации вам предложат только «механику». С “автоматом” цены сразу вырастают до 865 и 875 тысяч рублей соответственно.

Chevrolet Nexia

Четырехдверка, известная ранее под брендом Ravon, продается по цене от 709 тысяч 900 рублей. Автомобиль в “базе” комплектуется 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» на 106 лошадиных сил и 5-ступенчатой МКП. С 6-диапазонным «автоматом» Nexia будет стоить значительно дороже – от 759 тысяч 900 рублей.