Раскрыты особенности Mercedes-Benz V-Class нового модельного года

Фото: Mercedes-Benz

Модернизация принесла автомобилю пневматическую подвеску, благодаря чему машина будет выгодно выделяться на фоне конкурентов.

Сообщается, что Mercedes-Benz V-Class отныне будет комплектоваться подвеской Airmatic, которая отлично зарекомендовала себя на других машинах бренда. Конструктивные изменения позволят машине сохранять клиренс вне зависимости от нагрузки и дорожных условий. Также подвеска позволит водителю выбирать различные режимы вождения.

Так, традиционный режим Комфорт позволит удерживать дорожный просвет на одном и том же уровне на скорости вплоть до 110 километров в час. Если скорость превысит этот показатель, то клиренс снизится на 1 сантиметр, улучшая аэродинамические характеристики и снижая расход топлива. Производитель убеждён, что установка новой подвески позволит сделать езду на машинах V-Class ещё более комфортной и удобной.