Пикап Toyota как у Марти Макфлая из «Назад в будущее» выставили на продажу

Фото: Bring a Trailer

Аукцион Bring a Trailer запустил в торги новый лот – Toyota Pickup Xtra Cab 4×4. Ставка за пикап, выпущенный в 1984 году, на сегодняшний день составляет 17 тысяч 855 долларов или 1 миллион 415 тысяч рублей по текущему курсу. До окончания торгов цена автомобиля еще может вырасти.

Машина примечательна тем, что подверглась дорогостоящему тюнингу, превратившему ее в копию автомобиля героя фильма «Назад в будущее» Марти МакФлая (Toyota Pickup SR5). Стилизацию осуществили за счет лифта подвески, установки дуг с дополнительным светом и покраски в черный цвет. Пикап оборудован номерными знаками с отсылкой к фильму: MCFLY 84, но в цену они не входят. Зато новому владельцу 36-летнего Toyota Pickup Xtra Cab 4×4 достанутся кастомные бамперы, боковые подножки, прожектора на переднем бампере и крыше, а также 15-дюймовые колеса, обутые в «зубастую» резину.

Пробег автомобиля для подобных лотов оказался внушительным – 487 тысяч 600 километров. Приводит в движение пикап 2,4-литровый 97-сильный бензиновый двигатель, работающий в паре с «механикой». Мотор пережил капитальный ремонт.