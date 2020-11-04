Обновленный кроссовер JAC S5 появится в России до конца года

Фото: JAC

Кроссовер JAC S5, обновившийся недавно в Казахстане, готов к выходу в продажу в России. Как сообщает портал «Китайские автомобили», реформенный китайский «паркетник» доберется до российских дилеров до конца этого года.

С рестайлингом новый S5 получит новый шильдик на радиаторной решетке и рулевом колесе, а также 2-литровый турбомотор на 149 лошадиных сил, работающий в связке с 6-скоростным «роботом» с двойным сцеплением. В Казахстане, правда, отдача этого двигателя составляет 161 л.с.

Среди других улучшений JAC S5 стоит выделить появление возможности запуска двигателя с кнопки, 2-зонного климат-контроля вместо кондиционера, электронного стояночного тормоза и целого списка новых опций среди которых: память регулировки водительского сиденья, датчик дождя, передние датчики парковки и воздуховоды для пассажиров заднего ряда.

Какой окажется цена нового JAC S5 в России пока неизвестно. Дореформенный кроссовер марки, продающийся сейчас в России, стоит от 1 миллиона 24 тысяч рублей до 1 миллиона 194 тысяч рублей без учета скидок.