Новый Kia Mohave вышел в продажу в России

На российском авторынке стартовали продажи нового поколения корейского рамного внедорожника Kia Mohave. Производством автомобиля занимается предприятие «Автотор» в Калининграде.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, новый Mohave предложен российским покупателям с безальтернативным 3-литровым» дизелем» V6 на 249 лошадиных сил (549 Нм), работающим в связке с 8-диапазонной АКП и системой полного привода.

Длина внедорожника составляет 4930 миллиметров, ширина – 1920 миллиметров, а высота – 1790 миллиметров при колесной базе 2895 миллиметров. Дорожный просвет равен 217 мм, а объем багажного отделения в стандартном состоянии 350 литров.

Внедорожник доступен для россиян в трех комплектациях: Luxe, Prestige и Premium. Цены на начальное исполнение стартуют с отметки в 3 миллиона 99 тысяч 900 рублей. Максимально укомплектованный Mohave оценен в 3 миллиона 559 тысяч 900 рублей.