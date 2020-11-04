John Cooper Works GP станет электрическим

Фото: MINI

Сегодня стало известно том, что самая быстрая модель марки MINI в новом поколении станет электрокаром.

Производитель неоднократно говорил о том, что занимается постепенной электрификацией модельного ряда, но эксперты полагали, что это не коснётся ограниченных версий модернизированного хэтчбека. Теперь же стало ясно, что электрификация затронет даже John Cooper Works GP.

Сообщается, что экологичная версия автомобиля уже тестируется в виде прототипа. Внешне машина во многом похожа на актуальную версию авто, в частности, экстерьер сохранил крупное антикрыло. Вероятнее всего, изменится радиаторная решетка и исчезнут патрубки системы выхлопа. Какая силовая установка ляжет в основе новинки – не сообщается. Но, нет сомнений, что мощность электрических моторов будет больше нынешнего ДВС. Премьера авто состоится не раньше 2022 года.