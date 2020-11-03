Honda готовит новый кроссовер

Фото: Honda

В сети появилась информация о том, что японская марка в скором времени пополнит SUV сегмент очередной новинкой. Ею станет купеобразный автомобиль с чертами NSX.

Отметим, что спорткар для бренда является исключительно нишевым, что подтверждают результаты продаж. К примеру, на рынке Старого света было продано всего 36 машин NSX за прошлый год. Поэтому первые сведения о том, что марка готовит к выпуску кроссовер с чертами спорткара многие восприняли скептически.

Эксперты предположили, что конвейерная версия паркетника будет похожа на спорткар не по техническим характеристикам, а внешним оформлением. Так, кроссовер может получить купеобразный кузов с узкой головной оптикой и стильной радиаторной решёткой. Автомобиль будет оснащаться обвесом из неокрашенного пластика. При этом, несмотря на оспортивленный дизайн, кроссовер останется машиной семейного типа и будет обеспечивать высокий уровень комфорта водителю и пассажирам.