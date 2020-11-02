Электрический BMW iX окажется дороже Х5

Фото: BMW

Названа примерная цена полностью электрического паркетника, который будет продаваться с тремя силовыми установками на выбор.

Официальный дебют автомобиля BMW iX состоится уже через несколько недель. Инсайдеры сообщают, что он будет стоить на сто тысяч долларов дороже, чем актуальный Х5. Напомним, что сейчас ТОПовая версия X5 М50i продаётся по цене в 82 000 долларов.

iX – это первый электрокар немецкого бренда, оснащённый системой автоматического пилотирования третьего уровня. Разработчики возлагают большие надежды на эту модель, азывая её венцом своего технологического развития. Конвейер по производству электрических кроссоверов должны запустить через год.