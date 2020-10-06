Зачем российские футболисты покупают одну и ту же старую «Оку»

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Россия не отстает от мирового тренда на так называемые «красивые» номерные автомобильные знаки. Такие гос.номера порой стоят гораздо дороже машин. Накануне Telegram-канал «Baza» рассказал историю, главным действующим лицом в которой оказался старенький автомобиль «Ока». Но интересна в ней не сама машина, а её предыдущие владельцы. Все они являются «топовыми» российскими футболистами или членами их семей.

Как пишут журналисты со ссылкой на собственные источники, в июне 2020 года 17-летнюю «Оку» купил нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин. До этого автомобиль был связан с другими популярными российскими футболистами, такими как Мамаев, Лунёв и Дзюба. Суммарно же за последние 3 года «Оку» перерегистрировали более 60 раз.

Выяснилось, что футболисты и члены их семей покупают малолитражку не для того, чтобы на ней ездить, а лишь чтобы забрать себе «красивые номера». Кокорин, выступающий под девятым номером, уже переставил с «Оки» номер О009РР на свой Rolls-Royce. До этого также поступила супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева – Алана, купившая российский ситикар для того, чтобы заполучить номер М017АМ. В 2019 году по похожей схеме стал владельцем «Оки» капитан сборной России Артём Дзюба, выбравший номер Т022ОР (футболист выступает под 22 номером).