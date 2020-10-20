За 6 лет автомобили в России подорожали на 67%

Фото: открытые источники

Средневзвешенная цена на новые автомобили в России за последние шесть лет выросла на 67%, говорится в исследовании, проведенном «Автостатом». Узнать это удалось, подсчитав среднюю стоимость новых автомобилей в РФ на 2020 год и сравнив её со средневзвешенной ценой машины в 2014 году.

Шесть лет назад средняя стоимость нового автомобиля в стране составляла чуть больше миллиона рублей (1 миллион 1 тысячу 600 рублей). По состоянию на август 2020 год этот показатель составил 1 миллион 674 тысячи рублей, что на 67% выше, чем было в 2014-м.

Одной из главных причин такого внушительного роста цен на новые автомобили в РФ стала девальвация рубля. За шесть лет российская валюта упала по отношении к доллару в два раза. В подорожании свою роль сыграла и инфляция.

По мнению аналитиков, если тенденция с ослаблением рубля продолжится, то, с большой долей вероятности, цены на автомобили продолжат расти и дальше.