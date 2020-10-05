Xiaomi показала игрушечный дрифт-кар за 3 тысячи рублей

Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi представила на своей платформе Xiaomi Youpin игрушечный автомобиль на радиоуправлении Xiaomi Onebot Racing Drift Version. Стоимость такой машинки, которая параллельно является конструктором, составляет 43 доллара (около 3 тысяч 300 рублей).

Для того, чтобы начать крутить пончики на полу своей квартиры, придется собрать эту модель, состоящую из 680 деталей. После сборки её длина составит 30 см.

Приводит в движение Xiaomi Onebot Racing Drift Version двигатель с частотой 1700 оборотов в минуту, позволяющий легко срывать игрушечную модель в контролируемый занос. Машина работает от аккумулятора ёмкостью 2000 мА/ч. Зарядка батареи происходит через разъем USB-C.