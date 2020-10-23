Volvo раскрыла стоимость первого в истории электрокара

Фото: Volvo

Шведский автомобильный производитель объявил, сколько будет стоить его первый электромобиль.

Как оказалось, модель XC40 Recharge выйдет в продажу на рынок Северной Америки с ценником от 4 миллионов 150 тысяч рублей. Кроссовер получит полностью электрифицированную силовую установку с мощностью в 408 лошадиных сил. Встроенных аккумуляторных блоков с полным зарядом хватит на преодоление 400 километров пути.

В основе новинки от Volvo положена платформа СМА. Внешне автомобиль выполнен в фирменном стиле компании. В интерьере большое внимание уделено эргономичному расположению основной техники. Когда модель появится за пределами североамериканского рынка, пока неизвестно.